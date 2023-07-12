Aliağa’daki orman yangınının nedeni belli oldu: Kaynak kıvılcımından çıkmış

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İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçesinde çıkan orman yangınları tamamen söndürüldü. Menderes’te 270 ve Aliağa’da ise 120 olmak üzere toplam 390 hektar alanın zarar gördüğü yangınlarda, alevlerin sıçradığı 4 evden 2’i tamamen yandı.

Menderes'teki yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 personel yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaralanan personelden 34 yaşındaki arazöz şoförü Mustafa Gürpınar hayatını kaybederken; 2 personelin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 1 personelin de tedavisine serviste devam edildiği öğrenildi.

"ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 90 İNSAN KAYNAKLIDIR"

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Söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlandığı İzmir yangınları hakkında değerlendirmelerde bulunan OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Meteoroloji, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ila 10 üzerinde seyretmesinin beklediğini duyurdu. Tabii bu durum ise orman yangınları riskini de beraberinde getiriyor. Bizler Orman Genel Müdürlüğü olarak ekiplerimizi seferber haline getirdik. Tabi yangının çıkmaması, yangının söndürülmesinden daha kolaydır. Orman yangınlarının yüzde 90 insan kaynaklıdır. Dün Menderes ve Aliağa'da yangın vardı. Aliağa'daki yangın bir vatandaşımızın dikkatsizliği ile çıktı. Vatandaş, bahçede kaynak yaparken, sıçrayan bir kıvılcımdan dolayı yangın çıkıyor. Yani en ufak ihmal, dikkatsizlik ve kıvılcım anında büyük bir yangına neden oluyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını istiyorum” diye konuştu.

Vatandaşlardan dinlenmeleri için denetimli sahalardan faydalanmalarını isteyen Karacabey, “Türkiye genelinde bin 500 tane yerde tespit etmiş olduğumuz orman parkları var. Vatandaşlarımız dinlenmek için bu alanları tercih ederlerse hem kendileri hem de ormanlarımızın korunması açısından daha iyi olur. 4 bin 360 noktada, orman yangınları ile mücadelede daha etkin olabilmek adına tesis ettiğimiz yangın havuzu dediğimiz yapılar var. Bizler 2023 yılı içerisinde 113 tane yeni havuzu hizmete almış olacağız. Özellikle su kaynakların az olduğu noktalarda daha dikkatli olup, hızlı müdahale etmek için çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu havuzların etrafında güvenlik tedbirlerini alıyoruz. İkaz etmek için uyarı tabelaları koyuyoruz ama maalesef oradaki tehlikenin boyutunu bilmedikleri için o havuzlara serinlemek için giriyorlar. Bu çok tehlikelidir. Bu havuzlar hava araçlarına göre yapılmış ve içerisine giren canlının çıkması çok mümkün değildir” şeklinde konuştu.