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Gündem
Güven HASBAŞ/DHA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 16:44 | Son Güncelleme:

Ali İhsan Yavuz, koronavirüse yakalandı

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Ali İhsan Yavuz, koronavirüse yakalandı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Yavuz, paylaşımında, “Vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe, hijyen vb. kurallara uymanızı istirham ediyorum” dedi.

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