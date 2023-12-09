×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ali Babacan'ın anne acısı... Bir ay önce de babasını kaybetmişti

Güncelleme Tarihi:

#Ali Babacan#DEVA Partisi#Güner Babacan
Ali Babacanın anne acısı... Bir ay önce de babasını kaybetmişti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2023 14:14

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan (75), hayatını kaybetti. 

Haberin Devamı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güner Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

BİR AY ÖNCE DE BABASI YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Babacan'ın babası Hilmi Babacan da 1 ay önce 6 Kasım'da yaşamını yitirmişti. Güner Babacan'ın cenazesinin, yarın Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından eşi Hilmi Babacan'ın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabrinin yanında defnedileceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Babacan#DEVA Partisi#Güner Babacan

BAKMADAN GEÇME!