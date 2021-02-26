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Haber Giriş: 26.02.2021 - 09:32 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki Retrograde şarkısıyla gündemde - Retrograde ne demek?

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Aleyna Tilki Retrograde şarkısıyla gündemde - Retrograde ne demek?
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Aleyna Tilki yeni şarkısı “Retrograde” şarkısıyla gündemde. İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile Amerikalı Diplo’nun imzasını taşıyan Retrograde sosyal medyanın da konuşulanları arasında. Peki, Retrograde ne demek?

Retro hareket İngilizcesi ile "retrograde” bir gezegende gökyüzüne bakan bir gözlemcinin, diğer bir gezegeni, sistemdeki gezegenlerin normal hareket yönünün aksi yönde ilerliyormuş gibi görmesine verilen isimdir. Ayrıca, bir nesnenin dönme ekseninin devinimi veya düğümlenmesi gibi diğer hareketleri de tanımlayabilir. . İlerleme veya doğrudan hareket , birincil dönerken aynı yönde daha normal harekettir. Bununla birlikte, "retrograd" ve "prograd", eğer böyle tarif edilirse, birincil dışındaki bir nesneye de atıfta bulunabilir. Dönme yönü, uzaktaki sabit yıldızlar gibi eylemsiz bir referans çerçevesi ile belirlenir..

 

 

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