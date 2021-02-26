Aleyna Tilki Retrograde şarkısıyla gündemde - Retrograde ne demek?

Retro hareket İngilizcesi ile "retrograde” bir gezegende gökyüzüne bakan bir gözlemcinin, diğer bir gezegeni, sistemdeki gezegenlerin normal hareket yönünün aksi yönde ilerliyormuş gibi görmesine verilen isimdir. Ayrıca, bir nesnenin dönme ekseninin devinimi veya düğümlenmesi gibi diğer hareketleri de tanımlayabilir. . İlerleme veya doğrudan hareket , birincil dönerken aynı yönde daha normal harekettir. Bununla birlikte, "retrograd" ve "prograd", eğer böyle tarif edilirse, birincil dışındaki bir nesneye de atıfta bulunabilir. Dönme yönü, uzaktaki sabit yıldızlar gibi eylemsiz bir referans çerçevesi ile belirlenir..