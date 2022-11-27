Aleyna Nur Gökçe'ye son veda... Cenaze töreninde yürek burkan detay

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8 Kasım günü, Esenyurt Haramidere mevkiinde ehliyetsiz ve alkolü sürücü S.H, kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna uğurlandı. Esenyurt Mevlana Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Gökçe'nin ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Gökçe’nin tabutuna hayalini kurduğu hostesliğin simgelerinde kırmızı fular takıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökçe’nin cenazesi Büyükçekmece mezarlığına defnedildi. Aleyna Nur Gökçe’nin annesi ise cenaze arabasının ardından ağıtlar yakarak, “Benim canım yandı, bunu bize yaşatanlarında canları yansın” dedi.

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“HOSTES OLMAK İSTİYORDU”

Cenaze töreninde konuşan acılı baba Recep Gökçe, ”18 gün yaşam savaşı verdi kızım. Bunu bize yaşatanlara çok büyük cezalar verilsin başka Aleynalar ölmesin. Hayalleri vardı uçmak istiyordu. Hostes olacaktı, İngilizcesi zayıf diye biraz daha çalışıp seneye tekrar sınava girecekti.

Baldızımın dükkanının önünde Aleyna’yı öldüren şahıs, 13-14 sene önce 66 yaşındaki bir kadını ezerek öldürmüş. 40 gün cezaevinde yatıp çıkmış. Bu nasıl adalet? İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? Büyük ceza almasını istiyorum. Gerekirse müebbet hapis cezası alsın kolay yetişmiyor çocuklarımız” diye konuştu.

2008 YILINDA BİR BAŞKA KAZA DAHA YAPMIŞ

Sürücü Sezer H.'nin 24 yaşındayken, 10 Mart 2008 tarihinde Avcılar'da 66 yaşındaki Satı Yılmaz'a çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Karanfil Sokak'ta gerçekleşen kazada, sürücü Sezer H. o dönem çalıştığı şirket için mal dağıtımı yapıyordu. Aracın kasasındaki malları müşteriye verip kamyonetin kasasını kapattıktan sonra aracını hareket ettiren Sezer H. karşı yönden gelen bir araç gördü. Yolun her iki tarafında araçların park edilmiş olması nedeniyle karşı yönden gelen aracın geçmesi için kamyonetiyle geri geri giden Sezer H., o sırada karşıdan karşıya geçmekte olan Satı Yılmaz'a çarptı. Sağ tekerin altında kalan Yılmaz, hayatını kaybetti.

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KUSURLU BULUNDU

Aynı gün tutuklanan sürücü Sezer H. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Sürücü Sezer H. "Kamyonetiyle geri geri giderken aynayı kontrol ettiğinde kimseyi görmediğini ve daha sonra bir şeyin üzerinden geçtiğini hissettiğini, olayın bu şekilde meydana geldiğini" söyledi. Bilirkişi raporunda, dikkatsiz ve özensiz seyri ve aracın arkasını yeterince kontrol etmemesi nedeniyle sürücü kusurlu bulundu. Ancak ölenin de karşıdan karşıya geçerken kurallara uymadığı, sürücü geri giderken sinyal sesi verdiğinin anlaşılması, iki tarafta park etmiş araçların bulunması karşısında sürücü Sezer H'nin tali kusurlu olduğu kaydedildi. Sezer H. 43 gün tutuklu kaldı.

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ALT SINIRDAN CEZA VERİLDİ

21 Nisan 2008'de tahliyesine karar verilen sürücü Sezer H. hakkında mahkeme, 29 Temmuz 2008'de alt sınırdan ceza verdi. Sezer H. iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, kişiliğini, sosyal durumunu ve yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı dikkate alarak cezayı 12 bin 100 TL adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, mağdurun yakınlarının uğradığı zararı gidermediği gerekçesiyle Sezer H. hakkında hükmün açıklanmasını geri bırakmadı ve sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti. Bu karar, Yargıtay'da 2013 yılında onanarak kesinleşmiş oldu.