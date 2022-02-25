Aleyna Çakır davasında flaş gelişme: Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası

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Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada Ümitcan Uygun 4 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası aldı.

Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’i, ölümünden önce döverek bayıltan Ümitcan Uygun için 5 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açılmıştı.

Uygun, "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından yargılandı.

Toplamda 4 yıl 10 hapis cezası alan Ümitcan Uygun'a, mahkeme takdir indirimi uygulamadı.

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ESRA HANKULU CİNAYETİ

Aynı zamanda, Esra Hankulu cinayetinde de yargılanan Ümitcan Uygun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.