Alevlere teslim olan ev çöktü: Anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı

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Konya'nın Bozkır ilçesi Dere Mahallesinde saat 18.00 sıralarında Havva Yar Sırım ve oğlu Mehmet Ali Sırım’ın yaşadığı evde yangın çıktı. Hızla yükselen alevler evi tamamen sardı. Yangında kerpiç evin tavanı göçtü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler ev içinde olduğu üzerinde durulan zihinsel engelli Mehmet Ali Sırım ile bahçede iken yangın nedeniyle zihinsel engelli oğlu Mehmet Ali Sırım’ı kurtarmak için eve girdiği öne sürülen anne Havva Yar Sırım’ın cansız bedenlerine ulaştı. Yangının ise Havva Yar Sırım’ın evin bahçesinde odun ateşinde ekmek yaparken çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

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ANNE VE OĞLU DEFNEDİLDİ



Yangında oluşan göçüğün altında kalan zihinsel engelli Mehmet Ali Sırım (44) ile onu kurtarmak için alevlerin arasına giren annesi Havva Yar Sırım’ın (75) cenazeleri, otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.