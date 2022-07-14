Alevler şimdi de Datça’da

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MUĞLA’nın Datça ilçesindeki turistik noktalardan Mesudiye’de kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.21’de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ilk etapta Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ve 100’e yakın orman işçisi sevk edildi. Yangına ilk müdahalenin 12.35’te yapıldığı bildirildi. Söndürme çalışmalarına askeri birliklerlde destek verdi.

RÜZGÂRLA İLERLEDİ

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Alevler sahile doğru ilerlerken, tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı. Alevlerin Kabaklarlı Plajı’na kadar ilerlemesi üzerine jandarma tedbir amacıyla Hayıtbükü ve Kabaklarlı çevresindeki konaklama tesisi ve evlerde kalan tatilcilerden bölgeyi boşaltmalarını istedi. Bölgeyi terk eden yaklaşık 2 bin kişi Palamutbükü’ne yönlendirildi.

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BEŞ EV KISMEN YANDI

İlerleyen saatlerde söndürme çalışmalarına takviye olarak bölgeye 5 söndürme uçağı, 11 helikopter, 136 arazöz, 93 iş makinesi ve yüzlerce orman işçisi daha gönderildi. Alevlerin ilerlediği Döşemealtı ve Hayıtbükü’nde 5 ev kısmen yandı, o bölgedeki evler de tedbir amacıyla tahliye edildi.

ARAZÖZ DEVRİLDİ

Yangın bölgesine giden bir itfaiye aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu keskin virajda devrildi. Kazada yaralanan olmadı. Dumandan etkilenen 4 belediye işçisi ise Sahil Güvenlik tarafından kıyıdan alınarak ambulansa götürüldü.

GECE HAVADAN MÜDAHALE

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, akşam saatlerinde Datça’ya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alırken, gece görüş sistemli yangın söndürme helikopterlerinin ilk kez burada kullanılacağını da açıkladı. Kirişci, “Teknolojimiz en üst seviyede. Gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada deneyeceğiz” dedi.

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1138 PERSONEL 10 UÇAK 20 HELİKOPTER

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangınla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Datça, Mesudiye'de 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12.35'te yaptık” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Twitter’dan yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 uçak, 20 helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve bin 138 personel görev alıyor. İHA’ların da görev yaptığı yangını söndürmek için ormanın kahramanları cansiparane çalışıyor.”

TATİLCİLER ÜZÜNTÜYLE İZLEDİ

Datça’daki orman yangınında alevler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle deniz yönünde ilerleyerek Datça- Hayıtbükü sahil yoluna ulaştı. Yol trafiğe kapatılırken, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdü. Yol kenarlarındaki ağaçlar, alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla iş makineleriyle devrilip kaldırılarak, emniyet şeridi oluşturuldu Karadan müdahaleler, alevlerin yolun her iki tarafına da sıçraması nedeniyle güçlükle yapılabildi. Sahile kadar yayılan dumanlar üzüntüyle izlendi.

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AKSAZ’DAN DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter’dan yaptığı yazılı açıklamada, Muğla Valiliği’nin talebi üzerine personelin yanı sıra arazöz, dozer ve su tankeri gibi yangın söndürme ve arazi araçlarının görevlendirildiği bildirildi.

Hayıtbükü ve Döşemealtı mevkilerinde 5 ev yangından kısmen zarar gördü.Bu evlerde yaşayan 15 kişi tahliye edildi.