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Alev Alatlı’ya veda

Güncelleme Tarihi:

#Alev Alatlı#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Eyüpsultan Camisi
Alev Alatlı’ya veda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 07:00

Yazar Alev Alatlı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle Eyüpsultan Camisi’nden son yolculuğuna uğurlandı.

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Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede önceki gün 82 yaşında hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için Eyüpsultan Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Alev Alatlı’ya veda

2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen, Kelebek Etkisi Söyleşileri, Batı’ya Yön Veren Metinler, Dünya Nöbeti ve Suç Ortağı Hollywood- Kaan’ın Kitabı gibi eserlere imza atan yazarın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar Fahrettin Koca, Mehmet Nuri Ersoy, İbrahim Yumaklı, Alparslan Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tarihçi yazarlar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı, sanatçı Orhan Gencebay ile siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda dostu katıldı.

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Alev Alatlı’ya veda

ABLALARIN ABLASINI UĞURLUYORUZ

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Ebediyete, Hakk’a ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi:

Alev Alatlı’ya veda

‘Anneciğim, ablacığım’. Tabii hem bizim Cumhurbaşkanlığı’nın ödüller ödülünden bir tanesini alan bir ablamızdı hem bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. Ben tüm ailesine de başsağlığı dilerken, toprak anamız evet, ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı sürekli bizlere de ifade ederdi. Eyüp Sultan Hazretleri’nin hemen bu hazirede olması bizler için onunla bu dünyada çok daha fazla bir arada olmayı inşallah bizlere nasip edecektir.”

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HAZİREYE DEFNEDİLDİ

Yazar Alatlı’nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından, Mihrişah Valide Sultan Haziresi’ne defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz verdi.

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#Alev Alatlı#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Eyüpsultan Camisi

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