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Aldatıldığından şüphelenip takip edince dehşet saçtı! 'Neden yaptınız' sorusuna bu cevabı verdi

Güncelleme Tarihi:

#Adapazarı#Aldatma#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 16:09

Sakarya'da takip ettiği eşi T.A. (31) ile yanındaki erkek arkadaşı B.T.'yi (35) tabanca ile vurarak ağır yaralayan İ.A. (36), adliyeye sevk edildi. Ekip otosuna bindirildiği sırada İ.A., gazetecilerin "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna da "Adalet" cevabını verdi.

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Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İ.A, kendisini aldattığını düşündüğü eşi T.A.'yı takip etti. İ.A., eşi T.A ve yanındaki B.T. ile tartıştı.

Aldatıldığından şüphelenip takip edince dehşet saçtı Neden yaptınız sorusuna bu cevabı verdi

Burada İ.A. eşi ile yanındaki B.T.'yi tabanca ile vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli kullandığı silahla polise teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından İ.A. adliyeye sevk edildi. Ekip otosuna bindirildiği sırada İ.A., gazetecilerin "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna da "Adalet" cevabını verdi. Öte yandan yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

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#Adapazarı#Aldatma#Silahlı Saldırı

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