Alçıdan yaptılar, 'Zeus'un oğlu' diyerek 1 milyon liraya satmaya çalıştılar

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karahayıt Mahallesi'nde bazı kişilerin tarihi eser satmak için müşteri aradığını belirledi. Jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla alıcı gibi bağlantı kurup, randevu verdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Dün gerçekleştirilen buluşmada, şüpheliler, alıcı kılığındaki jandarma ekibine, heykeli 'Zeus'un oğlu' diyerek, 1 milyon liraya satmak istedi. Şüpheliler, jandarma ekibi tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Yapılan incelemede heykelin alçıdan yapıldığı belirlenirken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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