Albaraka çalışma saatleri 2021 - Albaraka saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası açılış/kapanış saati

Albaraka ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Albaraka hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Hafta sonu açık mı? İşte detaylar…

ALBARAKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye'de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların öncülerinden biridir ve 1985 yılının başından itibaren hizmet vermektedir. Türkiye'de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka Türk Katılım Bankası, 1984 senesinde kuruluşunu tamamlayarak 1985 yılı itibarı ile faaliyete geçmiştir.

ALBARAKA SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Albaraka çalışma saatleri 5 Nisan Perşembe gününden itibaren tüm şubelerinde 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olacak şekilde güncellenmiştir.

ALBARAKA ÖĞLE ARASI AÇILIŞ/KAPANIŞ SAATİ

Öğlen Arası: 12:30-13:30 saatleri arasında hizmet vermemektedir.

ALBARAKA HAFTA SONU AÇIK MI?

Albaraka hafta sonları hizmet vermemektedir.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Albaraka merkez binası, Saray Mahallesi Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunmaktadır. Albaraka merkez şubesine 0216 666 01 01 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 666 16 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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