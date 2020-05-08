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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2020 - 20:45,Son Güncelleme:

Alanya'da, çocuğa cinsel istismardan aranan firari yakalandı

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Alanya'da, çocuğa cinsel istismardan aranan firari yakalandı
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan aranan ve kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan M.T. (51), yakalandı. M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan aranan ve kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan M.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli M.T., yapılan teknik ve fiziki takip sonucu saat 12.00 sıralarında Metro Kavşağı civarında sokakta beklerken yakalandı. M.T., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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