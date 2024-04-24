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Alanya'da Belaruslu turist sahilde ölü bulundu! Çevredeki vatandaşlar fark etti

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#ANTALYA#Alanya#Sahil
Alanyada Belaruslu turist sahilde ölü bulundu Çevredeki vatandaşlar fark etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 09:51

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahildeki vatandaşlar bir kişinin kumda uzun süredir hareketsiz yatmasından şüphelenince ekiplere haber verdi. Sağlık ekipleri Belaruslu turist Boris Raboisgi'nin (76) hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra plajında meydana geldi. Sahildeki vatandaşlar Belaruslu Boris Raboisgi'nin kumda uzun süredir yüzüstü hareketsiz yatmasından şüphelenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Raboisgi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Raboisgi'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. 

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#ANTALYA#Alanya#Sahil

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