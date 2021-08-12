Alanya sahilinde Afgan bayrağı

Hürriyet muhabirinin ulaştığı bilgiye göre, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın talimatıyla başlatılan incelemenin ardından şahısların kimliği tespit edilerek haklarında hukuki işlem başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, “Sosyal medyada çıkan görüntülerin ilki 2018 yılına ait olup, görüntüdeki şahıs ülkemiz vatandaşıdır ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri devam etmektedir. Sosyal medyada paylaşılan ikinci videodaki kişiler ise görüntünün çekildiği yerin personeli olup oradaki birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece birinin gösterildiği anlaşılmakla birlikte ilgili şahıslar tespit edilerek konu Başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir” denildi. MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da olaydan sonra Alanya sahilinde bayrak direğine Türk ve Azerbaycan bayraklarının çekildiği bir video paylaştı.

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