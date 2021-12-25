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Alaeddin Yavaşça'ya veda...

#Alaeddin Yavaşca#Mehmet Nuri Ersoy#Yavaşca

95 yaşında aramızdan ayrılan Klasik Türk Müziği sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İstisna şahsiyet kavramının içini bütünüyle dolduran bir insandı” dedi.

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Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Yavaşca için AKM’de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ailesine, dostlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diledi

Tören dualar ile son bulurken, Yavaşca’nın cenazesi Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

Alaeddin Yavaşçaya veda...

Sanat alanındaki ilmiyle insanların hayatına dokunduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Öncelikle yeri doldurulamaz bir insan hazinesine veda etmenin derin üzüntüsü içinde değerli hocamıza Allah’tan rahmet; sizlere, sanat camiamıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tıp elbette çok farklı bir saha ve oradaki hizmetleri, yayınları, makaleleri, kurucu olarak aldığı sorumluluklar ve yetiştirdiği hekimlerle hocamızın hayatı başlı başına bir hayranlık vesilesidir. Bu gerçek, mesai arkadaşlarının ve öğrencilerinin şahsında en güzel şekilde yaşamaya devam edecektir. Ancak Alâeddin Yavaşça birden fazla zirvesi olan ulu bir dağ gibiydi. Şüphesiz hayatı boyunca Türk musikisi vesilesiyle en zarif, en zengin ve özgün şekilde yükselttiği zirve sanat olmuştur. Sanat ruha ve onun duygu dediğimiz dışa vurumlarına hitap etme ilmidir. Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça tıp sahasındaki uzmanlığı kadar insanların hayatına sanat alanındaki ilmiyle de dokunmayı başarmış, derin bir iz ve etki bırakmış; “istisna şahsiyet” kavramının içini bütünüyle dolduran bir insandı. Anlatmak gerçekten çok güç. Eski zaman âlimlerinin son örneklerinden biriydi demek sanırım bu anlamda doğru bir ifade olacaktır. Birden fazla alanda ve o alanların gerek idari makamlarında gerek ilmi safhasında gerekse uygulamasında yerine getirdiği vazifelerle, ortaya koyduğu ilmi ve sanatsal eserlerle, yetiştirdiği insanlarla Alâeddin Yavaşça ismi üzerine çokça konuşulması, anlaşılması, araştırılması ve daima faydalanılması gereken engin bir kaynağı ifade eder olmuştur” diye konuştu.

Alaeddin Yavaşçaya veda...

Konuşmasına devam eden Bakan Ersoy, “Sanatçı Alâeddin Yavaşça bestecidir, icracıdır, araştırmacıdır, bilimsel bir kalem ve eğitmendir. Bugün Türk musikisi dendiğinde eğitim kurumlarından basılı kaynaklara, özgün eserlerden bu sahaya hizmet etmekte olan birbirinden kıymetli sanatçılara kadar seste, sözde, kişide nereye bakarsanız bakın hocamızın ismini, izini ve etkisini görürsünüz. Bu öyle büyük bir mirastır ki kelimelere dökmekle değil yaşamakla ve yaşatmakla ancak idrak edilebilir. Bakanlık olarak bu bizim görevimizden öte hocamıza vefa borcumuzdur. Milletimiz ise öz kültürüne nice değerler kazandırmış, duygularına tercüman olmuş, eserleri ile anlarına, anılarına ortaklık etmiş Alâeddin Yavaşça’yı yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürecektir. Bundan şüphem yoktur. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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