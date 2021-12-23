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Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti

#Alaeddin Yavaşca#Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca#Türk Müziği
Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti

Klasik Türk Müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti.

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Türk Müziğinin büyük bestekârları Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça 95 yaşında vefat etti. Uzun süredir tedavi gören büyük ustanın vefatını TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, Twitter hesabından duyurdu: "Sanatkar, icracı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin."

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı:

"Türk sanat müziğinin duayen bir ismini daha kaybetmenin derin üzüntüsüyle Devlet Sanatçımız Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'ya Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun."

Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler paylaşımlarıyla büyük ustaya veda etti.

Bekir Ünlüataer

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Bu sabah, canım hocam, Klasik Türk Müziği ses sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim.

Kendisine rahmet, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum.

Biliyorum ki; hocam da, tüm değerli sanatçılar gibi eserleriyle aramızda yaşamaya devam edecek…

İbrahim Suat Erbay

Türk Müziği’nin bir devri daha bitti.

Türk Musikisi’nin önde gelen Fem-i muhsinlerinden Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça Hocamızın irtihal haberini aldım. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca kimdir?

1 Mart 1926 yılında Kilis’te dünyaya gelen Yavaşca, Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu’nu bitirdikten sonra Konya Lisesi'nde başladığı lisenin 2 ve 3. sınıflarını İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamladı. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul’daki birçok hastanede doktorluk ve yöneticilik yaptı.

600 bestesi var

İlk eserini 1951 yılında bestelemiş olan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın dini ve din dışı, saz ve söz eseri olarak 600’ü aşkın bestesi bulunuyor. Ayin-i Şerif’ten, çocuk şarkısına uzanan geniş bir bestekârlık yelpazesine sahip.

Yavaşca; Amerika, İngiltere, Almanya gibi birçok ülkede konserler verdi. Alaeddin Yavaşca’ya Gaziantep Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İTÜ ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nce Fahri Doktora Unvanı verildi. Yavaşca’ya 1991 Yılında ise Devlet Sanatçısı unvanı verildi.

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