Al kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Dilimizde pek çok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerinin hemen hemen hepsinin ise bir eş anlamı vardır. Gündelik hayatta en sık kullandığımız kelimelerden biri olan Al kelimesinin de bir eş anlamı bulunmaktadır. Al kelimesinin eş anlamı ile ilgili son aylarda araştırma yapılmaktadır. Al kelimesi dilimizde aynı anlama sahip olan eş anlamı bulunur. Peki, al kelimesinin eş anlamı nedir? Al eş anlamlısı kelimeler nelerdir? İşte al kelimesine dair tüm bilgiler.
Al kelimesinin dilimizde toplam 7 tane eş anlamı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimelerin hepsi birbirinin yerine kullanılmaktadır. Eş anlamlarını kullanılması aynı anlama geldiği için herhangi bir farklılık söz konusu değildir.
Al Eş Anlamlısı
Al kelimesinin ilk eş anlamlısı kırmızıdır. Kırmızı al kelimesinin en sık kullanılan ve en bilinen eş anlamlı kelimesidir. Al kelimesinin diğer eş anlamları ise;
- Hile
- Tuzak
- Düzen
- Aldatma
- Kızıl
- Allık
Bu kelimelerin hepsi al kelimesi ile eş anlamlı olan kelimelerdir. Türkçede bu kelimelerin hepsi al ile birlikte kullanılabilir.
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