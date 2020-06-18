Al kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Al kelimesinin dilimizde toplam 7 tane eş anlamı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimelerin hepsi birbirinin yerine kullanılmaktadır. Eş anlamlarını kullanılması aynı anlama geldiği için herhangi bir farklılık söz konusu değildir.

Al Eş Anlamlısı

Al kelimesinin ilk eş anlamlısı kırmızıdır. Kırmızı al kelimesinin en sık kullanılan ve en bilinen eş anlamlı kelimesidir. Al kelimesinin diğer eş anlamları ise;

- Hile

- Tuzak

- Düzen

- Aldatma

- Kızıl

- Allık

Bu kelimelerin hepsi al kelimesi ile eş anlamlı olan kelimelerdir. Türkçede bu kelimelerin hepsi al ile birlikte kullanılabilir.