Al Capone kimdir, kaç yaşında öldü? Ünlü mafya babası Al Capone'un eşyaları açık artırmaya çıktı!

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Witherell’s Müzayede Evi’nde Al Capone’a ait binlerce dolar değerindeki 174 parça eşya satışa sunulacak. ABD’li gangster Al Capone’un en sevdiği Colt 45 tabancası da eşyalar arasında yer alacak ve tabancanın açılış fiyatının yaklaşık 150 bin dolar olacağı söyleniyor. Peki, Al Capone kimdir, kaç yaşında öldü? İşte, Al capone hakkında merak edilenler…Witherell’s Müzayede Evi’nde Al Capone’a ait binlerce dolar değerindeki 174 parça eşya satışa sunulacak. ABD’li gangster Al Capone’un en sevdiği Colt 45 tabancası da eşyalar arasında yer alacak ve tabancanın açılış fiyatının yaklaşık 150 bin dolar olacağı söyleniyor. Peki, Al Capone kimdir, kaç yaşında öldü? İşte, Al capone hakkında merak edilenler…