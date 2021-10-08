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Al Capone kimdir, kaç yaşında öldü? Ünlü mafya babası Al Capone'un eşyaları açık artırmaya çıktı!

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Al Capone kimdir, kaç yaşında öldü Ünlü mafya babası Al Caponeun eşyaları açık artırmaya çıktı

ABD’li ünlü mafya babası Al Capone’un silah, fotoğraf, mücevher ve mobilyadan oluşan 174 parça eşyanın cuma günü California’da Witherell’s Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkacak. eşyalar arasında Al Capone’un en sevdiği Colt 45 tabancası da var. Bu haberin ardından Al Capone kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü merak konusu oldu. İşte ünlü mafya babası Al Capone’un hayatı…

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Witherell’s Müzayede Evi’nde Al Capone’a ait binlerce dolar değerindeki 174 parça eşya satışa sunulacak. ABD’li gangster Al Capone’un en sevdiği Colt 45 tabancası da eşyalar arasında yer alacak ve tabancanın açılış fiyatının yaklaşık 150 bin dolar olacağı söyleniyor. Peki, Al Capone kimdir, kaç yaşında öldü? İşte, Al capone hakkında merak edilenler…Witherell’s Müzayede Evi’nde Al Capone’a ait binlerce dolar değerindeki 174 parça eşya satışa sunulacak. ABD’li gangster Al Capone’un en sevdiği Colt 45 tabancası da eşyalar arasında yer alacak ve tabancanın açılış fiyatının yaklaşık 150 bin dolar olacağı söyleniyor. Peki, Al Capone kimdir, kaç yaşında öldü? İşte, Al capone hakkında merak edilenler…

Al Capone kimdir, kaç yaşında öldü Ünlü mafya babası Al Caponeun eşyaları açık artırmaya çıktı



AL CAPONE KİMDİR?

17 Ocak 1899'da Brooklyn, New York'ta doğdu. Babası Gabriele Capone (12 Aralık 1864-14 Kasım 1920) berberdi ve Napoli'nin 26 kilometre güneyindeki bir İtalya kasabasından geliyordu. Annesi Teresina Capone (28 Aralık 1867-29 Kasım 1952) terziydi ve o da İtalyan asıllıydı. Aslen Yahudi olduğu söylenen ailesi, Katolik gibi davranıyordu. Ailenin dokuz çocuğu vardı: Alphonse Scarface Al Capone, James Capone (İki Silahlı lakabıyla da anılır), Raffaele Capone (Raffaele Kasa Capone), Salvatore Frank Capone, John Capone, Albert Capone, Matthew Capone, Rose Capone ve daha sonra John Maritote'la evlenen Mafalda Capone. Erkek kardeşlerinin bir kısmı ona yasa dışı işlerinde yardımcı olmuştur. Aile 1893'te henüz en büyük çocukları Al Capone doğmadan İtalya'dan Fiume'ye, oradan gemiyle ABD'ye gittiler. Capone 11 yaşındayken Brooklyn, Navy Sokağı'ndan taşınıp Brooklyn'de başka bir eve geçtiler.

30 Aralık 1917'de Mae Josephin Coughlin ile evlendi. Coughlin, İrlanda kökenli Katolik'ti. 4 Aralık 1918'de oğlu Albert Francis Sonny Capone doğmuştu. 21 yaşının altında yaptığı bu evliliği ailesi onayladı.

1929 Büyük Bunalımı yıllarında neredeyse hükûmet sahibi olan ünlü gangster Al Capone suç işlemeye çocukken başladığını şu sözlerle açıklamıştır:

“Çocukken her akşam yatmadan önce ve aklıma geldiği her an Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Bir gün Tanrı'nın çalışma tarzının bu olmadığını anladım. Ertesi gün gittim, kendime yeni bir bisiklet çaldım ve her akşam yatmadan önce Tanrı'ya günahlarımı affetmesi için dua ettim. „

Hapishane günleri ve çeteden kopuşu Capone'u bunalıma sürükledi. Frengi nedeniyle sağlık sorunları da şiddetlendi. Psikiyatristlerin yaptığı testler sonucu algılama düzeyinin 12 yaş seviyesine indiği gözlemlendi. Akli dengesi kısmen bozulan Capone'un durumu, Florida'daki evinde 21 Ocak 1947'de ağırlaştı ve felç geçirdi. 25 Ocak 1947'de öldü. Hillside'da, Mount Carmel Mezarlığı'na gömüldü.

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