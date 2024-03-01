‘Akyarlar canisi’ tutuklandı

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Muğla Bodrum’da 24 Şubat’ta, Akyarlar Mahallesi’nde yaşayanlar, 11 köpek ile 3 kediyi bitkin halde buldu. Belediye ekiplerince zehirlendiği tespit edilen hayvanlardan 1’i sahipli 6 köpek ile 3 kedi öldü. 5 köpek ise tedaviye alındı.

EVİNDE ZEHİR BULUNDU

JASAT ve Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 3 günlük güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, failin İbrahim Özlem (55) isimli bölgede gece bekçiliği yapan kişi olduğunu tespit etti. Şüphelinin evine operasyon yapılarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise toz zehir bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarında İbrahim Özlem’in zehir koyduğu tavukları yola bıraktığı belirlendi. İbrahim Özlem’in mahkemede çelişkili ifadeler verdiği de öğrenildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan İbrahim Özlem, ‘evcil hayvanı kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.