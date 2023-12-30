‘Akya’dan tam isabet

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Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun “ateş serbest” komutuyla ateşlenen ‘Akya’, 12 bin yardalık (yaklaşık 10 km.) mesafeden hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı. Hedefin vurulduğu anlar TCG Gökova’nın Komuta Merkezi’nde sevinçle karşılandı.

DENİZ KUVVETLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN

- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, “Bugün, Türk Deniz Kuvvetleri için çok önemli bir gün. Yerli ve milli torpidomuz ‘Akya’nın çok başarılı bir atışını icra ettik ve Akya torpidosunu Türk Deniz Kuvvetleri envanterine aldık. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce milli ve yerli güdüm mermimiz Atmaca’yı envanterimize almıştık. Kısa süre sonra gemilerimizden hava hedeflerine karşı kullanacağımız Hisar deniz milli ve yerli güdümlü mermimizi hizmete alacağız. Aynı şekilde milli ve yerli mayınımız Malaman’ı kısa bir süre sonra envanterimize alacağız. Yerli ve milli atış kontrol sistemlerimizi kullanan gemilerimiz, yerli ve milli güdüm mermileri ile yerli ve milli torpidoları kullanmaktadır. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

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5-6 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK

Savunma Sanayisi Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi açısından çok anlamlı bir günü hep beraber yaşadıklarını belirterek, “Bugün yüksek teknoloji içeren bir mühimmatı, başarılı bir atışla Deniz Kuvvetlerimize kazandırmış olduk. Bugün atışını yapmış olduğumuz ağır torpido özellikle denizaltı harbi için çok çok önemli bir unsur. Bunu yapabilen dünyada 5-6 ülke var. Biz de bunlardan biri olduk” dedi.

YERLİ AĞIR TORPİDO TESTİ GEÇTİ

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Yeni yerli ağır torpido ‘Akya’ Doğu Akdeniz’de düzenlenen test atışında hedef gemiyi tam isabetle vurdu.

YÜKSEK HIZ UZUN MENZİL

- AKYA’nın teknik özellikleri:

-Uzunluğu 7 metre.

- Çapı 53.3 santimetre.

-Ağırlığı ise 1.2 ton.

- Menzil 50 kilometreden fazla, hızı 45 knot.

-Tek eksende birbirinin ters istikametine dönen iki pervaneye sahip olan AKYA’da, yüksek enerjili kimyasal batarya bulunuyor. Yüksek hız, uzun menzil, aktif/pasif sonar başlığı dahili ve fiberoptik kablo üzerinden harici güdüm özelliğine sahip.

-Ayrıca su üstü hedeflerine karşı dümen suyu güdümlü de kullanabiliyor.