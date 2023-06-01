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Aktif siyaseti bırakıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Edirne Cezaevi#Selahattin Demirtaş#Siyaset
Aktif siyaseti bırakıyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 07:00

Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı’nda şok etkisi yaratan bir çıkışla aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

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Demirtaş, Artı Gerçek adlı internet sitesine dün verdiği röportajın bir bölümünü sosyal medya hesabından yayınlarken kararını da şöyle duyurdu:

HALKIMIZA LAYIK POLİTİKA YAPAMADIK

“Merhabalar. Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle.”

HDP kaynakları ise Demirtaş’ın mesajındaki “Bu aşamada bırakıyorum” ifadesine işaret ederek, “Seçim kampanyasında aktif olarak yer aldı ve cezaevinde olduğu halde büyük sorumluluk üstlenip riskler aldı. Bir süre dinleneceğini ve yeni parti grubunun üreteceği politikaları gözlemleyeceğini tahmin ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

 

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#Edirne Cezaevi#Selahattin Demirtaş#Siyaset

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