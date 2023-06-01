Aktif siyaseti bırakıyorum

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Demirtaş, Artı Gerçek adlı internet sitesine dün verdiği röportajın bir bölümünü sosyal medya hesabından yayınlarken kararını da şöyle duyurdu:

HALKIMIZA LAYIK POLİTİKA YAPAMADIK

“Merhabalar. Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle.”

HDP kaynakları ise Demirtaş’ın mesajındaki “Bu aşamada bırakıyorum” ifadesine işaret ederek, “Seçim kampanyasında aktif olarak yer aldı ve cezaevinde olduğu halde büyük sorumluluk üstlenip riskler aldı. Bir süre dinleneceğini ve yeni parti grubunun üreteceği politikaları gözlemleyeceğini tahmin ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.