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Gündem
Gamze KOLCU/ANKARA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Akşener’in başdanışmanı oldu

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Akşener’in başdanışmanı oldu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in daveti üzerine Ankara’ya gelen İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Akşener’in başdanışmanı oldu.

İYİ Parti’nin 20 Eylül’deki 2. Olağan Kurultayı’nda ismi, “oy verilmeyecekler” listesinde geçen ve Genel İdare Kurulu’na giremeyen Çıray’ın da aralarında bulunduğu bir grup milletvekili, parti içinde muhalif safa geçmişti. Genel Merkez’de dün akşam Akşener’le bir buçuk saat görüşen Çıray, Hürriyet’e şunları söyledi: “Görüşmemiz çok verimli geçti. Geçmişten ziyade önümüze baktığımız bir görüşme oldu... Örnek bir tutum alıp parti içindeki kutuplaşmaların da sona ermesi konusunda fikir birliğine vardık.” Bu atamaya İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu tepki gösterdi: “... Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım.”

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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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