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Akşener’in aday takvimi

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#Akşener#Karamollaoğlu#Aday
Akşener’in aday takvimi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 07:00

Kendi evsahipliğinde yapılacak 13’ündeki buluşma öncesi 6’lı Masa’daki 4 liderle görüşen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aday belirleme sürecine ilişkin en kritik randevusuna ise bugün gidecek. Karamollaoğlu, 13’ündeki buluşmada adayın belirleneceği haberlerine bugüne kadar mesafeli yaklaşan İYİ Parti’nin lideri Akşener ile bir araya gelecek.

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Karamollaoğlu’nun diğer liderlerle yaptığı görüşmelerden kulislere, 13’ündeki buluşmada belirlenecek adayın masadaki liderler arasından olması ve törenle kamuoyuna ilan edilmesi konularında önemli ölçüde uzlaştıkları bilgisi yansıdı. Adaylık için Kılıçdaroğlu’nun adının gündeme geldiği ve itiraz görmediği iddiası da dillendirildi.

PLAN SUYA DÜŞÜYOR

Ancak bugünkü kritik görüşme öncesinde kulislere, 13’ündeki buluşmada adayı belirleme planının suya düşebileceğine ilişkin bilgiler yansıdı. Kulislere göre Akşener’in 6 Şubat’ta Başkanlık Divanı, 7 ya da 8 Şubat’ta milletvekilleri, 10 Şubat’ta il başkanları ve ardından 11 ya da 12 Şubat’ta Genel İdare Kurulu’yla (GİK) bir araya gelerek süreci değerlendirmesi bekleniyor. Akşener “aday isminin” masada olacağı 13 Şubat’taki zirvenin hemen ardından da masadaki “ortak aday” ya da “adayları” son bir değerlendirme için partisinin yetkili kurullarına götürecek. Bu durumda adayla ilgili belirleme sürecinin 20 Şubat’a kadar uzayabileceğinden söz ediliyor.

 

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#Akşener#Karamollaoğlu#Aday

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