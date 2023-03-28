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Akşener’den transfer taktiği: Hadi Müge eşini de al gel

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#İYİ Parti#Akşener#Ahmet Eşref Fakıbaba
Akşener’den transfer taktiği: Hadi Müge eşini de al gel
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, partiye katmak istediği isimlerle ilgili ilginç bir transfer taktiği izlediği ortaya çıktı. Önce eşlerle irtibat kuran Akşener, onları ikna ettikten sonra parti rozetini takıyor.

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Bu taktiğin ilk uygulandığı isimlerden biri eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba oldu. Fakıbaba’yı telefonla arayan Akşener, Gaziantepli olan eşi Gül Fakıbaba’nın yetenekleri üzerinden bağlantıyı kurdu. Gül Fakıbaba’nın çok güzel yumurtalı çiğ köfte yaptığını öğrenen Akşener, “Sayın Bakanım, ben gariban, koca İstanbul’da aç geziyorum. Hanımefendiden şöyle bir şey rica ediyorum. Bize bir yumurtalı çiğ köfte yapar mı? Gelelim” diyerek ikna metodunu geliştirdi.

NE VARSA KADINLARDA VAR

Akşener, geçen hafta da eski milli futbolcular ve teknik direktör Gökhan Zan ile Ünal Karaman’a parti rozetini taktı. Akşener, eşler Müge Zan ve Pınar Karaman’ı ikna ederek bu transferleri gerçekleştirirken önceki hafta Meclis’teki grup toplantısında iki ismin partiye katılış sürecini “İki spor camiasının önde gelen iki ismi. Gökhan evladım oldu, Ünal Karaman zaten kardeşimdi. Gökhan’ı ben Müge’den istedim. Hatay’da karşılaştık ve onunla Hatay hakkında dertleşmek üzere bir araya geldik. Sonra dedim ki ‘Hadi Müge al kocanı gel.’ Ne varsa kadınlarda var” sözleriyle anlattı. Müge Zan da Twitter hesabından “Bu süreçte bir anne edasıyla arkamızda dağ gibi duran Sayın Meral Akşener’e sonsuz teşekkürler” dedi.

 

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#İYİ Parti#Akşener#Ahmet Eşref Fakıbaba

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