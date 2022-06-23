Akşener’den Pınar kararına tepki

Haberin Devamı

Kürsüye gelen Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, ‘dezenformasyon kanun teklifine’ ilişkin eleştiriler yöneltti. Akşener ise yaptığı konuşmada şunları aktardı:

“Bugün Türkiye’de, bir kadını, bir evladı, acısı hâlâ yüreğimizde sızlayan Pınar kızımızı, vahşice aramızdan alan bir katile ‘haksız tahrik indirimi’ uyguluyorlar. Kadın katillerine cesaret veriyorlar. Yazıklar olsun.



GAZETECİLERE SELAM



Ekonomi rayından çıkmış, bunlar sosyal medyayı kontrol etme derdinde. Biliyorsunuz önümüze, ‘Sosyal Medya Yasası’ adı altında yeni bir yasak getirdiler. Neymiş? Yalan habere karşı önlem alacaklarmış. Bu yasa bir istibdat yasasıdır. ‘Basın hürdür, sansür edilemez’; görevini onuruyla yapan gazetecilerimizi selamlıyorum.



YİNE UÇAK YOK



Marmaris’ten felaket haberi geldi. Yine uçak yok. Yine kontrol odası pozları, bol miktarda hamaset var. İktidarı uyarmak istiyorum. Geçtiğimiz sene yüreğimizi yakan, nefesimizi kesen ve canlarımızı alan yangınları unutmadık.”

Haberin Devamı

ŞAMPİYON TEKVANDOCUYA ROZET

Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında İYİ Parti’ye katılan dünya ve Avrupa tekvando şampiyonu eski milli sporcu İrem Yaman’a rozetini taktı. Milletin Kürsüsü bölümünde ise Manisa’da, kuruyan Marmara Gölü’nün yakınındaki Gölmarmara ilçesi sakinlerinden Nimet Sezen söz aldı. Akşener, Sezen’in ellerini öptü.