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Akşener’den iddialara cevap: İYİ Parti’de güneş yerinde

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#Meral Akşener#İYİ Parti#AK Parti
Akşener’den iddialara cevap: İYİ Parti’de güneş yerinde
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 07:00

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, art arda gelen istifalar ile parti içindeki yolsuzluk ve taciz iddialarına, “Neymiş, İYİ Parti zor durumdaymış. Hiç kusura bakmasınlar. İYİ Parti’de güneş yerinde, her şey yolunda” sözleriyle cevap verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

50+1 ÇAĞRISI: “Kendi ürettiği palavralara kendi inanan bir iktidarın savrulmalarını hep birlikte yaşıyoruz. Büyük hamasi cümlelerle savundukları itirazlarımızı da her türlü iftirayla reddettikleri 50+1 sistemini, bugün değiştirmek istiyorlar. Hem de bizzat Sayın Erdoğan’ın sözcülüğüyle. Sabah şeriflerin hayrolsun Sayın Erdoğan. Biz zaten hesapsız kitapsız alelacele getirdiğiniz bu ucube sistemin Türkiye’nin başına bela olacağını, Türk demokrasisinde derin yaralar açacağını daha 2017’de söylemiştik. O nedenle o gün ‘hayır’ demiştik. Tüm uyarılarımıza rağmen bizi dinlemediniz. Hatalarınızda inat ettiniz. Günaydın Sayın Erdoğan. Sonunda yine bizim dediğimize geldiniz. Madem ki Sayın Erdoğan da 50+1 şartının dayattığı ittifak sisteminden bu kadar rahatsız, o zaman bizzat kendisine sesleniyorum. Gelin AK Parti olarak ittifak sisteminin ülkemize dayatılmasının siz de bizim gibi önüne geçin.

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SİZ DE TEK BAŞINIZA GİRİN: Gelin Türk demokrasisinin tıkanan nefesini açmak için siz de bizim gibi bir adım atın. Gelin önümüzdeki seçimlere AK Parti olarak siz de İYİ Parti gibi tek başınıza girme cesaretini gösterin. Ama Sayın Erdoğan eğer ki bu açıklamayı yapmaktaki amacın anayasa değişikliğinin arkasına sığınıp sistem ile birlikte iki dönem kuralını değiştirmekse işte o zaman hiç kusura bakma çok beklersin. Eğer ki tüm bunları bir kez daha aday olabilmek için yapıyorsan, hiç kusura bakma çok beklersin. Eğer ki bu ucube sistemi daha da ucubeleştirip tek adam rejimini tahkim etmek için kendine bir yol arıyorsan hiç kusura bakma çok beklersin.

HER ŞEY YOLUNDA: Türkiye’yi araya alıp mutlu mesut yaşayan iki kutup, İYİ Parti’ye karşı birleşmiş. Elbirliğiyle herkes İYİ Parti’yi tartışıyor. Ne mutlu bize. Neymiş, İYİ Parti zor durumdaymış. Bak sen hele. Seçmene verdiği sözlerin hiçbirini tutmayanların keyfi yerinde; ama yetkiyi alıp Türkiye’yi düze çıkarmak için sabırsızlanan İYİ Parti zor durumdaymış. Seçimleri elbirliğiyle Sayın Erdoğan’a hediye edenlerin keyfi yerinde, parti içi hesaplarını görmek için Türkiye’yi feda edenlerin keyfi yerinde, yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde; ama sözünün değeri daha yeni anlaşılan İYİ Parti zor durumdaymış. İYİ Parti’de güneş yerinde, her şey yolunda. İttifak içinde flulaşan parti kimliğimizin artık berrak bir şekilde görünmesinden korkuyorlar. Biz daha yeni başlıyoruz.”

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#Meral Akşener#İYİ Parti#AK Parti

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