Akşener'den 'fezleke' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son zamanlarda gündemde oldukça sık yer alan fezleke konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İYİ Parti, o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar."