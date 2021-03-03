Akşener'den 'fezleke' açıklaması
İYİ Parti lideri Meral Akşener, ''İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar'' dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son zamanlarda gündemde oldukça sık yer alan fezleke konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İYİ Parti, o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar."