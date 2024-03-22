Akşener’den Aydın ziyareti

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Akşener’in ilk durağı Efeler ilçesi oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i otoban çıkışında karşılayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve parti yöneticileri birlikte şehir turu attı. Efeler Belediyesi önünde pankartlarla karşılanan Akşener’e Efeler Belediyesi tarafından açılan Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda üretilen yerel ürünlerden oluşan sepetler hediye edildi. Atay, Akşener’e Aydın Tralleis Antik Kenti’ndeki ‘üçgözler’ olarak bilinen tarihi yapının sembolünün yer aldığı plaket hediye etti. Akşener daha sonra Nazilli ve Söke’de vatandaşlara seslendi, esnafı dolaşıp sohbet etti.