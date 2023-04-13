Akşener: ‘Kılıçdaroğlu’nu makamında alkışlayacağız’

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Törende konuşan Akşener, 15 Mayıs’ta Millet İttifakı’nın iktidar olacağını belirterek, şöyle dedi:

‘SANDIĞA GİDİN’

“İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır. 13’üncü cumhurbaşkanı; dürüstlüğüne, namusuna hepimizin kefil olduğu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. 15 Mayıs gününden itibaren sizin hakkınızı yiyenler, sizin paranızı çalanlar hesap verecek. Hepsi hukukla, yargıyla hesap verecek. Siyasetçi parmağını uzatıp şunu yargılayın demeyecek.

14 Mayıs günü her bir kardeşim bir başka kardeşini sandığa götürecek, sandıklara sahip çıkılacak. 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı elbette gayet büyük bir saygıyla yollayacağız ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanlığı makamında alkışlayacağız.

YAVAŞ: KANDİL’İ BAŞLARINA YIKARIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da törende “Hem demokratik gelişimi sağlamak hem de yeni bir anlayış getirmek için ortaya çıkan 6’lı Masa tertemiz bir sayfa açmak istiyor. Net bir şekilde söylüyorum; Kandil’i de başlarına yıkarız, PKK’ya da karşıyız. Bölücülükten bahsediliyorsa HÜDA-PAR’ın programını okuyun” dedi.