Akşener kabuk değiştirdi

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İYİ Parti, 2018 seçimlerinde 44 milletvekili ile Meclis’e girmişti. Ancak partiden istifa ve ihraçlarla birlikte bu sayı son olarak 36’ya indi. Genel Merkez, aday listesinde bu mevcut milletvekillerinden 25’ine yer vermedi. Yola devam kararı alınan 11 milletvekili Aylin Cesur (Isparta), Dursun Ataş (Kayseri), Dursun Müsavat Dervişoğlu (İzmir), Erhan Usta (Samsun), Fahrettin Yokuş (Konya), Koray Aydın (Ankara), Lütfü Türkkan (Kocaeli), Metin Ergun (Muğla), Şenol Sunat (Manisa), Ümit Dikbayır (Sakarya) ve Yasin Öztürk (Denizli) oldu. 18 üyeden oluşan Başkanlık Divanı’nın 15’i de listede yer aldı.

CHP’DEN 3 İSİM

Divan’dan Ahmet Kamil Erozan, Bilge Yılmaz ve Ayfer Yılmaz milletvekili adayı gösterilmeyen isimler oldu. Millet İttifakı ortaklığında 9 şehirde aday çıkarmayan İYİ Parti, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’i (Yozgat ikinci sıra), eski CHP İl Başkanları Bedri Ağaç’ı (Gümüşhane ikinci sıra) ve Ali Abbas Ertürk’ü (Aksaray ikinci sıra) de kendi listesine taşıdı.

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İŞTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

TÜRKEŞ’İN KIZI ADANA’DAN

- MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in doktor kızı Ayyüce Türkeş Taş (Adana birinci sıra), eski futbolcular Ünal Karaman (Konya birinci sıra) ve Gökhan Zan (Hatay ikinci sıra), eski AK Partili İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin (Ordu birinci sıra), eski AK Partili Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba (Ankara-1 ikinci sıra), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski özel kalem müdürü Ömer Karakaş (Aydın birinci sıra), Genel Başkan Başdanışmanı ve eski AK Parti Milletvekili Turhan Çömez (Balıkesir birinci sıra), eski Devlet Bakanı Safter Gaydalı (Bitlis birinci sıra) aday gösterilen isimler oldu. İstanbul 2. bölge 2. sıradan aday gösterilen Salim Ensarioğlu’nun oğlu Vejdin Ensarioğlu ise Diyarbakır birinci sıradan listede yer aldı.

Ünal Karaman

BAŞDANIŞMAN ÇIRAY LİSTE DIŞI

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- İYİ Parti’de İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray listede yer almadı. Çıray önce “Yine başa mı döndük?” tweet’ini paylaştı. Çıray, daha sonra yaptığı paylaşımlarla da partisine şu eleştirilerde bulundu: “14 Mayıs sonrası Türkiye’ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir’de, saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım.”