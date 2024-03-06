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Akşener: Etimesgut’u isterim gıcıklık olsun

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#Ankara#Akşener#Etimesgut
Akşener: Etimesgut’u isterim gıcıklık olsun
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 07:00

Ankara’nın Altındağ ilçesinde esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Etimesgut’ta kullanacağını söyleyen vatandaşa, “Etimesgut’u mutlaka isterim. Gıcıklık olsun” dedi.

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Ziyareti sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Akşener, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Akşener, esnaf ziyareti sırasında, İYİ Parti Amasya İl Başkanlığı tarafından seçim faaliyetleri çerçevesinde hazırlanan pankartların itirazlar sonucu kaldırıldığını ifade ederek, şunları söyledi: “AK Parti İlçe Başkanlığı, il seçim kuruluna müracaat etti. Bizim ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin temsilcileri ‘hayır’ demesine rağmen bu pankartları indirme kararı alındı. Çok enteresan olan ölçü de şu; ‘Halkı kin ve nefrete sevk etmek ve tehdit etmek’. Koskoca iktidarı biz tehdit ediyoruz. Eğer bu tuhaflıklardan kurtulmak istiyorsak bu yerel seçimde kulakları sağ ve sol taraftan çekiniz.”

YAZICIOĞLU’NA DUA ETTİ

Akşener, daha sonra Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun mezarına giderek dua etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Akşener, oylarına talip olduklarını belirtti. Akşener, sohbet esnasında Etimesgut’ta oy vereceğini öğrenen bir vatandaşa ise “Etimesgut’u mutlaka isterim. Gıcıklık olsun” dedi.

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#Ankara#Akşener#Etimesgut

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