Akşener: En düşük emekli maaşı, asgari ücret kadar olmalı

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bir dizi ziyaret için Aksaray'a geldi. Eski Sanayi Caddesi'nde parti otobüsünden inen Akşener, halka seslendi. Siyasetçilerin birbirlerine laf çarptırdığını belirten Akşener, "Acım var. Çok uzun zamandır sizin dertlerinizin konuşulmadığı, buna karşılık 'şuculuk’, 'buculuk’ üzerinden sürekli siyasetçilerin birbirine laf çarptırdığı ama sizin derdiniz konuşulmadığı için de her birinizin ayrı ayrı çırak çıktığı bir sistem var bu ülkede. Dolayısıyla onu değiştirmenin yolu bu. Mesela çarık- kundura- çanta dükkanı var karşımda. O dükkanın sahibinin, işletmecisinin müşterisi velinimettir. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla siyasetçi için müşteri kimdir? Seçmendir. Seçmeni velinimettir. Velinimetine, 'terörist' diyebilir mi? 'Nankör' diyebilir mi? Diyemez. Dolayısıyla ‘şükürsüz’ diyebilir mi? Diyemez. Su görününce teyemmüm bozulduğuna göre demek ki yapmamız gereken şu; bu aziz millet, velinimettir. Seçmen velinimettir. Siyasetçinin görevi; ister iktidar ister muhalefet, sizin dertlerinizi dinleyip çözüm üretip o çözümler üzerinden rekabet etmektir'' diye konuştu.

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Akşener, çiftçinin elektrik faturasının yüksek olduğunu belirterek, ''İç Anadolu Bölgesi'nde hepinizin derdi suyun kaybolması, elektrik pompasıyla su çıkarılması, sulamanın böyle yapılması. 113 bin liralık elektrik faturası gördüm. 60 bin liralık fatura gördüm. 52 bin liralık fatura gördüm. Yahu bunu ödeyen bir çiftçinin, 3 ayda 180 bin lira ödemek zorunda kalan bir çiftçinin malından elinde ne kadar para kalabilir? Bunun içine bir de koyun mazotu, koyun ilacı, koyun gübreyi. Geriye ne kalır?" dedi.

Emekli maaşlarının düşük olduğunu savunan Akşener, "Ey emekliler, söyleye söyleye 3 bin 500 liraya getirdiler. 1500 lira emekli maaşı alanlar vardı. Sizden öğrendim. Anlata anlata bir noktaya geldi ama bizim dediğimiz şuydu; en düşük emekli maaşı, asgari ücret kadar olmalıdır. Şimdi bu arkadaşlar bunu yaptı yaptı, yapmadılar; az kaldı, biz yapacağız'' diye konuştu.

Meral Akşener, konuşmasının ardından esnafı ziyaret etti.