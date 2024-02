Akşener: Atatürk’ün varisi olanlar ’Dem’leniyor bugün

Haberin Devamı



Programa İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İYİ Parti il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.



’ZÜBEYDE ANNEMİZİN HAKKINDA KONUŞULAN ÇİRKİNLİKLERİ HAZMEDEMEM’



Toplantıda konuşan Akşener, "Atatürk’ün ailesiyle ilgili o kadar çok şey dinledim ki; ben Zübeyde annemizin hakkında bu dönemde konuşulan çirkinliklerin hiçbirini hazmedemem, zaman zaman küfrettim, şerefsiz dedim. Mahkemeye verildim ama isterdim ki Türkiye’de yer yerinden oynasın. Oynamadı kardeşlerim. Bu yumruk arasındaki sistemden herkes memnun. İzmir Atatürk’ün, Zübeyde Hanım’ın şehridir. İzmir ilk kurşunu atan şehirdir. İlk kurşun sıkıldığında, Atatürk’ümüz İzmir’e gelir, lastik bozulur, arabadan iner, bir köylü çift sürmektedir. Yakar sigarasını Atatürk, köylünün yanına gider; ’İzmir’e Yunan girdi bir vatansever kurşun sıktı, kendi de şehit oldu. Sen burada tarlayı sürüyorsun, ne düşünüyorsun’ der. Çiftçi, ’Beyim bir erkek kardeşim ve oğlum şehit. Şu kadar kadın, şu kadar çocuk bu öküzler bana bakmaktadır’ der. Atatürk’ün gözünden yaş akar; bunu anlattığı kişi Afet İnan’dır. O köylü daha sonra şehit düştü der Atatürk" diye konuştu.



’TÜRKİYE’Yİ ZORA SOKAN ANLAYIŞI DEĞİŞTİRECEKSİNİZ’



"İzmir Atatürk’ün, Zübeyde annenin şehridir. İşgale hayır diyen şehirdir" diyen Akşener, şöyle devam etti:"Biz onları doğru anlatamadığımız için Atatürk’ün varisi olanlar ’Dem’leniyor bugün. Atatürk’ün varis olanlar bu derece bazı konularda geniş düşünceli olamazlar. Bir tarafta bu var. Diğer tarafta da anasından başlayarak Atatürk’ün her bir haline iftira atanlar var. Bunu seyreden yöneticiler var. Ben seyredemem. Seyredemediğim için başıma her şey geldi. Gelmesine de razıyım. Bugün İzmir’de bir karar vereceksiniz. 31 Mart’ta bir karar vereceksiniz. Bu karar ’İzmir benimdir kardeşim, ceketimi assam kazanırım’ diyenlere ’Hayır’ diyeceksiniz ya da Atatürk’ün bugünkü torunu sayabileceğimiz, onun uğruna adına ne gerekiyorsa yapacağına emin olduğunuz İYİ Parti İzmir adayımız Ümit Özlale’ye ’Evet’ diyeceksiniz."



’İYİ PARTİ’NİN MİSYONU ’SEN ADAY ÇIKARIRSAN O KAZANIR’ CÜMLESİNE UYMAMAKTIR'



İzmir’in hem ilk kurşunu atan hem ekonominin merkezi bir şehir olduğunu aktaran Akşener, "İzmir’de İktisat Kongresi yapıldı. İzmirlilerin sadece bunun için bile bir emanete sahip çıkma mecburiyeti var. İzmir’in hiç Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen insanlara kötü davrandığını gördünüz mü? İzmir Atatürk’ün şehri olduğu için. Şimdi İzmir’de o yıllarda Yunan, İngiliz, Fransızlar burada diyerek, onlarla el sıkışılsaydı ne olurdu? Atatürk’ümüz manda ya da sığınmacılık sistemi içinde yer alsaydı ne olurdu? O şartlarda mantıklısı mandayı kabul etmekti, hiçbir şeyimiz yoktu ama meçhule gitti. Samsun’a çıktı, oradan Amasya, Erzurum’a, Sivas’a gitti. Havza’daki çiftçiden Erzurum’daki kadınlara gitti. O meçhulden başarılı çıkacağına inanıyordu, çünkü milletine, milletinin ferasetine güvendi. Türk milletinin misyonu mandayı kabul etmemek, İYİ Parti’nin misyonu sen aday çıkarırsan o kazanır cümlesine uymamaktır. Seni hiçbir zaman velinimet görmemiş, birine göre sen gavur İzmir’sin, diğerine göre sen mecbur İzmir’sin anlayışına ’hadi oradan’ demek zorundayım" dedi.



’ÜMİT’İ BEĞENMEZSENİZ YANLIŞ YAPARSA DEĞİŞTİRİN’



Partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale için destek de isteyen Akşener, "Zorluğu da bilmelisiniz, zorluğu da bilen birisini seçmelisiniz. İzmir’in ’Ümit’i var. Hiç kimseye hiçbir şeye mecbur değilsiniz. Siz patronsunuz. Her 5 yılda bir belediye seçimleri olur. Bu defa seçin Ümit’i; beğenmezseniz, yanlış yaparsa değiştirin. Maneviyat üzerinden oluşturulmuş kampanyalar ile kamplaştırılırsanız kazandık zannedersiniz ancak kazanmamış olursunuz. Arka sokaklara gidin. İzmirli olarak kabul edilen, kendini İzmirli olarak kabul eden insanlara karşı hizmetsizliğin nasıl nefret oluşturduğunu görürsünüz. Bu da engellemek için Ümit’i seçmenizi istiyorum" dedi.



ÖZLALE, PROJELERİNİ ANLATTI



Akşener’in ardından sahneye gelen İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, seçimi kazandığı takdirde ilk 300 gün boyunca uygulamaya alacakları projeleri sinevizyon eşliğinde anlattı. Programda Özlale ve ilçe adayları tek tek sahneye çağırılarak tanıtıldı.



ÖZEL: CANI SAĞOLSUN



Sultangazi’de halk buluşmasına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Meral Akşener’in İzmir’de söylediği ’Atatürk’ün Partisi bugün demleniyor’ yorumuna ise "Canı Sağ olsun" demekle yetindi. Sultangazi’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Halk Buluşmasında vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Özgür bey, dini siyasete alt etmeye çalışan kişinin ta kendisidir” sözlerini değerlendiren Özgür Özel, “İşin kötüsü bir tarafta haksızlık yapan ve torpil yapanlar var. Şu caminin imamı Diyanet-Sen üyesi, Diyanet-Sen’in 100 üyesinin 80’i ’Bu ülkede torpil var’ diyor. Bu dini anlatan, dini öğretenlerin yüzde 80’i torpilin, yani liyakatsizliğin, adam kayırmanın olduğunu söylüyor. Biz onlara iman ettikleri, hepimizin inandığı, İslam dininin ayetini hatırlatınca da zorlarına gidiyor. Demek ki nasıl büyük bir çürümüşlüğün içindelerse bizim bunları ifade etmemizden bile rahatsız oluyorlar. Dini siyasete alet etmek, insanların dini duygularını kullanarak bir şey istemektir. Bizim yaptığımız, bu dini yaşayanların, yaşatanların, öğretenlerin ve ibadeti yaptıranların yüzde 80’inin bu liyakatsizlikten, bu torpilcilikten yaka silktiğini hatırlatmaktır. Bu ayıp AK Partiye yeter, MHP’ye yeter ama bahsedilen kişinin adını anmaya bile değmez" ifadelerini kullandı.



“CANI SAĞ OLSUN"



Özgür Özel, Meral Akşener’in İzmir’de söylediği ’Atatürk’ün Partisi bugün demleniyor’ yorumuna ise “Canı Sağ olsunö demek ile yetindi.