Aksaray’daki FETÖ operasyonunda Amerikan, Jamaika doları ele geçirildi: 3 gözaltı

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Operasyon Aksaray merkezde 5 ayrı adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen “Göçmen Kaçakçılığı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu” çerçevesinde 3 şüphelinin peşine düşüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince yapılan çalışmayla ikametleri belirlenen 3 şahıs bir süre teknik ve fiziksel olarak takibe alındı. Yapılan takipte yeterli delil ve bulgular üzeinde harekete geçerek operasyon için düğmeye basan TEM ekipleri Aksaray merkezde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda 3 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken şahısların ikamet ve iş yerlerinde geniş çaplı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 42 adet “F" serisi 1 dolar banknot, yaklaşık değeri 600 bin TL olan Amerikan Doları, Jamaika Doları, Mexico Pesosu, Suudi Arabistan Riyali, Romanya Lei, Türk Lirası banknotları ile 3 adet laptop, 9 adet cep telefonu, 1 adet USB bellek, banka dekontları, not defterleri, hafıza kartı, sim kartlar ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin mal varlığına tedbir konulurken banka hesapları da bloke edildi. Terörle Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.