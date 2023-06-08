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Aksaray'da zorunlu iniş yaparken düşen eğitim uçağı, Isparta'ya gönderildi

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#Aksaray#Sivil Eğitim Uçağı#Isparta
Aksarayda zorunlu iniş yaparken düşen eğitim uçağı, Ispartaya gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 11:56

Aksaray'da motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptıktan sonra ters dönen sivil eğitim uçağı, kaza kırım çalışmalarının ardından Isparta'ya gönderildi.

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İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Nevşehir Havalimanı'na gitmek için havalanan özel bir şirkete ait eğitim uçağı, dün saat 14.00 sıralarında Aksaray'ın Ortaköy ilçesi semalarına geldiğinde motoru arızalandı. Pilotlar Hakan Zengin ile Hakan Göktürk, Kirli köyünde otobana 700 metre mesafedeki boş bir araziye zorunlu iniş yaptı. Uçak, inişten sonra ters döndü; 2 pilot kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarmadaki ifadesinde; pilot Hakan Göktürk, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapıp, Nevşehir Havalimanı'na ineceklerini, motordaki güç kaybı arızası nedeniyle planlayarak iniş yaptıkları tarlada, ön tekerin çukura girmesi ile uçağın devrilip ters döndüğünü söyledi. Öte yandan kaza-kırım çalışması sonrası vinçle TIR'a yüklenen eğitim uçağı, Isparta'ya gönderildi.

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#Aksaray#Sivil Eğitim Uçağı#Isparta

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