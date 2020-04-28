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Erkan ALTUNTAŞ/DHA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 13:15,Son Güncelleme:

Korkunç olay! Yanmış halde bulundu

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Aksaray’da, boş arazide yanmış erkek cesedi bulundu. Polis, yanında şişe içinde benzin bulunan cesedin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

İstiklal Mahallesi'ndeki boş arazide, sabah saat 11.00 sıralarında yanmış erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, yanmış cesedin yanında içinde bir miktar benzin olan 2,5 litrelik şişe buldu. 

Ceset, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken polis, kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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