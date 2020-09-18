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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-
Haber Giriş: 18.09.2020 - 11:22 | Son Güncelleme:

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı

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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı
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AKSARAY'da polis tarafından durdurulan otomobilde, 23 bin uyuşturucu hap ve 79 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Cebrail Kaya (40) ile beraberinde bulunan Yüksel Çelik (32) sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Plakası belirlenen otomobili takibe aldı.16 Eylül Çarşamba günü operasyon için düğmeye basan ekipler, otomobili, kent merkezi girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagajdaki gizli bölmelere saklanmış 79 kilo 750 gram esrar ve 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sürücü Cebrail Kaya ile beraberindeki Yüksel Çelik gözaltına alındı. 2 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.

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