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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Aksaray'da sağlık çalışanına kafa atan eczane çalışanı, adli kontrolle serbest

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Aksaray'da sağlık çalışanına kafa atan eczane çalışanı, adli kontrolle serbest
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Aksaray'da, koronavirüs denetimindeki ekipte yer alan 112 Acil Servis Sorumlusu Can Cansızlar'a (37) saldıran eczane çalışanı Yılmaz K. (57), 'kasten yaralama' suçundan sevk edildiği adliyede, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Eski Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Valilik tarafından oluşturulan ekip, kentin farklı noktalarında koronavirüs tedbirlerine yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimi başlattı. Uygulama sırasında ekipte yer alan 112 Acil Servis Sorumlusu Can Cansızlar, girdiği eczanede bilinmeyen nedenle personel Yılmaz K.'nin saldırısına uğradı. Yılmaz K.'nin kafa atması sonucu başından yaralanan Cansızlar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cansızlar, tedavisinin ardından taburcu oldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Saldıran Yılmaz K. ile eczane sahibi Yılmaz Vefa K. (65), gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen Yılmaz Vefa K., Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yılmaz K. ise 'kasten yaralama' suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yılmaz K. hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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