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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Aksaray’da ormanlara girişler 2 ay boyunca yasaklandı

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Aksaray’da ormanlara girişler 2 ay boyunca yasaklandı

AKSARAY Valiliği, yangınla mücadele kapsamında 2 ay süreyle kentteki ormanlara girişleri yasakladı.

Valilik tarafından alınan karar gereği Hasandağı mesire alanı dışındaki tüm ormanlık alanlara girmek ve piknik yapmak, 2 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtilerek, ''Aksaray genelinde ormanlara giriş çıkışlar 30.09.2021 tarihine kadar Valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım'' denildi.

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