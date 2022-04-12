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Aksaray'da Nisan karı... Yükseklerde kar kalınlığı 10 santimetre

#Aksaray#Kar Yağışı#Hava Durumu

Aksaray, nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

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Güzelyurt ilçesinde ve Helvadere beldesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede beyaza bürünen kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Belediye görevlileri kar temizleme çalışması yaptı.

Aksarayda Nisan karı... Yükseklerde kar kalınlığı 10 santimetre

Güzelyurt'ta oturan Yıldıray Yasal, "12 Nisan gününe kar sürpriziyle uyandık. İlçemizde ağaçlar çiçek açmıştı. Bu kar ve soğuk havayla meyve çiçekleri de döküldü. Allah’ın rahmetine bir şey diyemeyiz. Nisan ortalarına yakın yağan bu kar bereketin işareti. Güzelyurt ilçesinde hayat bu şeklide devam ediyor. Kar yağışı ister istemez vatandaşlarımızı da zorluyor. Bu mevsimde dahi sobalarımızı yakıyoruz. Her taraf sisli ve karlı bir hava mevcut" diye konuştu. 

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#Aksaray#Kar Yağışı#Hava Durumu

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