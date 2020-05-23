MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAksaray'da korkunç kaza! 1 ölü, 3 yaralı
GeriGündem Aksaray'da korkunç kaza! 1 ölü, 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 01:25,Son Güncelleme:

Aksaray'da korkunç kaza! 1 ölü, 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aksaray'da korkunç kaza! 1 ölü, 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

Aksaray'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu Saratlı beldesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Varol (50) yönetimindeki 70 FE 783 plakalı otomobil, Şeref Kasal (43) yönetimindeki 68 HY 507 plakalı otomobile kavşakta çarptı. Kazada otomobiller hurdaya dönerkerken, sürücü Şeref Kasal olay yerinde hayatını kaybetti, Rukiye Kasal (40) ve Kevser Kasal (8) ile Mehmet Varol ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şeref Kasal'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksarayda korkunç kaza 1 ölü, 3 yaralı

Aksarayda korkunç kaza 1 ölü, 3 yaralı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle