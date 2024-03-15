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Aksaray'da feci kaza! Kazaya yapan otomobilden inen anne ile 12 yaşındaki oğluna başka araç çarptı

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#Aksaray#Trafik Kazası#KAZA
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 16:55

Aksaray'da Niğde- Ankara otoyolunda bankete çarpan otomobilden inen Hasine Aktürk (35) ve 12 yaşındaki oğlu Muhammed Uğur Aktürk’e başka bir araç çarptı. Yaralanan Hasine Aktürk, oğlu Muhammed Uğur ve araçtaki 2 çocuğu ile diğer sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında Niğde- Ankara otoyolu Bozkır köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara’dan Hatay’a giden Hasine Aktürk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bankete çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hasine Aktürk ve oğlu Muhammed Uğur Aktürk (12), otomobilden indi. Ancak bu sırada Kemal Tel'in (31) kullandığı otomobil, anne ve oğluyla araçlarına çarptı.

Kazada Hasine Aktürk ve oğlu Muhammed Uğur ile araçtaki diğer çocukları Zeynep Emine (15) ve Ömer Taha Aktürk (5) ile diğer sürücü Kemal Tel yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

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#Aksaray#Trafik Kazası#KAZA

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