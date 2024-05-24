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Aksaray'da eski sevgilisinin iş yerine ateş açıp 2 kişiyi yaralamıştı! 'Seni öldürmeye geliyorum' demiş

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#Aksaray#Pompalı Tüfekle Saldırı #Tutuklama
Aksarayda eski sevgilisinin iş yerine ateş açıp 2 kişiyi yaralamıştı Seni öldürmeye geliyorum demiş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 15:39

Aksaray'da eski sevgilisi Merve E.’nin çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle ateş açıp, 1’i ağır, 2 kişiyi yaralayan Caner Kutluer (30), çıralıdığı mahkemece tutuklandı. Kutluer’in olaydan önce Merve E.’yi arayıp “Seni öldürmeye geliyorum” dediği belirtildi.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Caner Kutluer, eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı fotoğrafçının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Bitişik dükkanda bulanan kadın kuaförünün önünde oturan Talip Sürücü (36) tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden, fotoğrafçıda çalışan Efekan Bulat (18) ise sol ayağından yaralandı. Gelen polisler, havaya ateş açarak şüpheli Caner Kutluer’i yakalayıp, gözaltına aldı. 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı o anlar, halk otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Talip Sürücü ile Efekan Bulat, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

‘SENİ ÖLDÜRMEYE GELİYORUM’

Emniyette ifadesine başvurulan Caner Kutluer’in eski sevgilisi Merve E. (25) ifadesinde “Ondan ayrıldığımı hazmedemediği için beni tehdit etti. Telefonla arayıp ‘seni öldürmeye geliyorum’ dedi. Ben çok korktum ve iş yerinden kaçtım” dediği belirtildi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan Caner Kutluer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralılardan Efekan Bulat taburcu olurken, Talip Sürücü’nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

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#Aksaray#Pompalı Tüfekle Saldırı #Tutuklama

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