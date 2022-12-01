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Aksaray'da 1 kraliyet pitonu ile 10 sakallı ejder ele geçirildi

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#Aksaray#Kraliyet Pitonu#Sakallı Ejder
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 22:26

Aksaray'da, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde S.A.'nın (45) evinde beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak hayvanların olduğu bilgisini aldı. Yapılan araştırmanın ardından eve düzenlenen operasyonda 1 kraliyet pitonu, 1 adet sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi. S.A. gözaltına alınırken, el konulan hayvanlar ise Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi.

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#Aksaray#Kraliyet Pitonu#Sakallı Ejder

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