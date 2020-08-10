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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 13:03,Son Güncelleme:

Akrep sokan küçük Selin tedaviye alındı

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Akrep sokan küçük Selin tedaviye alındı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde evlerinde ayağından akrebin soktuğu 8 yaşındaki Selin Ç., hastanede tedaviye alındı.

İnegöl ilçesinin kırsal Cerrah Mahallesi'nde, dün evlerinin bahçesinde oyun oynayan Selin Ç.'yi (8), ayağından akrep soktu. Akşam saatlerinde Selin, ateşlenmeye başladı. Bunun üzerine ailes, Küçük Selin'i İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Selin Ç., sabah saatlerinde Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Bölümü'ne sevk edildi.

Selin Ç.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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