Akran zorbalığına karşı çocuk şurası yapılacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Yanık, son dönemde artan akran zorbalığından, Türkiye’de giderek yaşlanan nüfustan SMA’lı çocuklar için verilen desteklere kadar birçok konuda mesajlar verdi. Yanık’ın açıklamaları özetle şöyle:

-AKRAN ZORBALIĞI: “Maalesef sıkça duyduğumuz bir mesele. Mart ayı sonunda bir Çocuk Şurası düzenleyeceğiz. Ama şuradan önce arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Akran zorbalığı nedir konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Biz konuyu Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışıyoruz ama konunun bir tarafı da Sağlık Bakanlığı.

-SMA’LI ÇOCUKLAR:Çok can yakıcı bir mesele. Ülke genelinde 2 binin üzerinde SMA’lı hastamız var. Sağlık Bakanlığımız gerekli genetik taramaları yapıyor. Türkiye çok pahalı tedavilere ödeme yapıyor. Ama bu tedavinin onaylanmış olması önemli. SMA konusunda da aynı şey geçerli. Henüz onaylanmamış ilaçlar üzerinden duygu sömürüsü oluştu, ailelerin bu parayı toplaması bekleniyor. Burada mesele o ilaçların çocuklar için uygun olup olmadığı.

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- YAŞLANAN NÜFUS: Doğurganlık oranı düştü. Doğurganlık oranı 1.7. Bu rakam 1.9’un altına düştüğünde geri çekme ihtimali ortadan kalkıyor. Bizim şu an nüfusu gençleştirme imkânımız yok. Sığınmacıların nüfus ve doğurganlığı şu an bizim için tehdit oluşturmuyor.”

-AİLENİN KORUNMASI: Başörtüsü ile ilgili düzenlemede aile konusu da yer alıyor. Ailenin korunması, çocukların, gençlerin korunması konusunda çok açık düzenlemeler var. Ancak hayat tarzına kurban giden unsurlar var. Yasal düzenleme ile ilgili zaafımız yok ama uygulamada var. Mesela kadına yönelik şiddetin nedeni yüzde 70 alkol ama bu tartışmayı açarsanız hayat tarzı konusu gündeme geliyor. Eşcinsellik konusunda da açıkça söylüyorum, eşcinsel vatandaşlarımız da bizim vatandaşlarımız. Haklarını korumak devletin sorumluluğu. Ama kamusal alanda problem değilmiş gibi kabul etmeyi kimse bizden beklemesin. Dünyada maalesef çok keskin bir LGBT propagandası var. Bizim sadece inanç değil insan değerleri çerçevesinde de eşcinselliği normalleştirme, göz yumma gibi bir durumumuz olamaz.”

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6 YAŞINDAKİ EVLİLİKTE GEREKENİ YAPTIM

6 yaşındaki çocuğun erken evlendirilmesi ile ilgili davada yapmam gereken her şeyi yaptım. Biz konuya soruşturma aşamasında müdahil olamıyoruz. Bu konuda dava açıldıysa müdahil olmak üzere adliyelere üç defa yazı yazdık. Bizim dava sürecine kadar yapacağımız tek şey bu kişinin can güvenliğini ve gizliliğini sağlamak. Bizim yetkimiz dava açıldıktan sonra başlar.