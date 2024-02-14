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Akraba ziyaretine gelen ailenin aracına taşlı saldırı

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#İstanbul#Avcılar#Taş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 10:59

Çankırı'dan Avcılar'da oturan akrabalarına misafirliğe gelen ailenin otomobiline gece taşlı saldırı düzenlendi. Sabah emniyetten gelen telefonla durumdan haberdar olan aile dışarı çıktığında, otomobillerinin camlarının kırıldığını gördü. Otomobilden herhangi bir şey çalınmazken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, geçen pazar sabah saatlerinde Tahtakale Mahallesi, Yoluç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çankırı'dan akraba ziyaretine gelen Eroğlu ailesi sabah emniyetten gelen telefonla şok yaşadı.

Akraba ziyaretine gelen ailenin aracına taşlı saldırı

Emniyetten gelen telefonda aileye ait 18 AE 422 plakalı otomobilin camlarının kırıldığı belirtildi. Otomobilin yanına giden aile, camların ve sunroofunun taşla kırıldığını gördü. Polis, otomobilin camlarını kıran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Akraba ziyaretine gelen ailenin aracına taşlı saldırı

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EROĞLU: POLİS ARAYINCA ÖĞRENDİM

Saldırıya uğrayan otomobilin sürücüsü Seyit Abdullah Eroğlu, "Eve geç geldim, gece 03.00'ten sonra evime gittim arabayı park edip. Bugün sabah polis aradı. Arabanın başına gittik.

Akraba ziyaretine gelen ailenin aracına taşlı saldırı

Geldiğimizde bu haldeydi. İçinden bir şey çalınmamış, içinden taş çıktı. İçinde hiçbir şey yoktu zaten, çalınacak bir şey yoktu. Belki direksiyonu, ekranı falan alabilirlerdi ama alamamışlar, fırsat bulamadılar.

Akraba ziyaretine gelen ailenin aracına taşlı saldırı

Hiç şüphelendiğimiz biri yok, akşam trafikte de bir şey olmadı. Gelmişler camı kırmışlar, kamera aradık ama bulamadık. Polise gittik tutanak tuttular" dedi.

Akraba ziyaretine gelen ailenin aracına taşlı saldırı

Akraba ziyaretine gelen ailenin aracına taşlı saldırı

 

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#İstanbul#Avcılar#Taş

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