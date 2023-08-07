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Akraba ailelerin kavgasÄ±nda 12 kiÅŸi yaralandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Mardin#Kavga#Midyat
Akraba ailelerin kavgasÄ±nda 12 kiÅŸi yaralandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 07, 2023 16:45

Mardin'in Midyat ilÃ§esinde akraba 2 aile arasÄ±nda Ã§Ä±kan taÅŸlÄ±, sopalÄ± ve silahlÄ± kavgada 12 kiÅŸi yaralandÄ±.

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Olay, Ã¶ÄŸle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 aile arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, taÅŸ, sopa ve silahlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavgada Veysi, Abdulvahap, Yusuf, Mesut, Celal, Berat, Ahmet, Murat, BÃ¼nyamin, Mehmet, Abdullah ve Ayfer Nas yaralandÄ±. Ä°hbarla bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.

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Akraba ailelerin kavgasÄ±nda 12 kiÅŸi yaralandÄ±

YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã–te yandan taraflarÄ±n yakÄ±nlarÄ±, kavgayÄ± duyunca hastane Ã¶nÃ¼ne geldi. Burada da kÄ±sa sÃ¼reli gerginlik yaÅŸandÄ±, araya polis girdi. Olaya iliÅŸkin 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

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#Mardin#Kavga#Midyat

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