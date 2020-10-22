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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AKPM’nin Berberoğlu çağrısı: Parlamentoya geri dönmeli

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
AKPM’nin Berberoğlu çağrısı: Parlamentoya geri dönmeli
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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) İzleme Komitesi son raporunda, Enis Berberoğlu için “gecikmesizin yeniden yargılama sürecinin başlatılması ve derhal parlamenter dokunulmazlığının tanınarak Parlamento’ya geri dönüşünün sağlanması” talebi yer aldı.

AKPM Türk Grubu üyesi CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bizim endişemiz, Türkiye’nin Avrupa kurumlarından çıkartılması, dışlanması. Bunun için dengeli bir yaklaşım sergilemeye çalışıyoruz. Türkiye, izleme prosedüründen çıkartılmıştı ancak yeniden izlemeye alındı. Burada Berberoğlu’nun davası, pilot bir dava olarak görülüyor. Ortada Berberoğlu için AYM’nin oy birliğiyle verdiği bir karar var. Ancak bu karara uyulmadı. Bu durumda endişemiz, Türkiye’nin Avrupa Konseyi kurumlarından dışlanması.”

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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